Floor Jansen hat via Twitter ihre Brustkrebs-Erkrankung bekannt gegeben. Die Nightwish-Sängerin habe eine "sehr gute" Prognose.

Die niederländische Sängerin Floor Jansen (41) ist an Brustkrebs erkrankt. Das gab die Frontfrau der finnischen Symphonic-Metal-Band Nightwish auf ihrem Twitter-Account bekannt. Ihr Leben verlaufe in Wellen, mit Höhen und Tiefen, schreibt Jansen dort an ihre Fans. Nach vielen Hochs in den vergangenen Jahren habe sie nun eine neue Welle getroffen: "Keine gute. Ich habe Brustkrebs."

Ihre Prognose sei allerdings "sehr gut", wie die Musikerin schreibt. "Es scheint ein nicht aggressiver Krebs zu sein, der nicht gestreut zu haben scheint. Ich werde meine Brust behalten", so Jansen. Wenn alles nach Plan laufe, so könne sie die geplante Europa-Tournee mit ihrer Band Nightwish ab dem 20. November antreten. Jansen ist seit 2013 Teil von Nightwish. Zuvor war sie von 1997 bis 2009 die Sängerin von After Forever. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Hannes Van Dahl (32), Schlagzeuger bei Sabaton, hat Jansen eine Tochter, die 2017 zur Welt kam.

Floor Jansen wurde auch dank "Sing meinen Song" bekannt

Außerhalb der Metal-Szene wurde Jansen auch aufgrund ihrer Teilnahme an der VOX-Show "Sing meinen Song" bekannt. Dort nahm sie an der im April und Mai ausgestrahlten neunten Staffel mit Kollegen wie Clueso (42) oder Johannes Oerding (40) teil.