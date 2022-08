Schauspieler Ben Affleck und Sängerin Jennifer Lopez haben heimlich geheiratet. Die beiden gaben sich am vergangenen Wochenende während einer Zeremonie in Las Vegas das Jawort. Das bestätigte die 52-Jährige in einem Rundschreiben an ihre Fans . "Wir haben es getan. Liebe ist wunderschön. Liebe ist freundlich. Und es stellt sich heraus, Liebe ist geduldig. 20 Jahre geduldig", schrieb Lopez zu Beginn des Beitrages, in dem sie Details zur Hochzeit verriet und auch Fotos veröffentlichte. Darauf ist sie in zwei verschiedenen weißen Kleidern zu sehen, auch Affleck trug ein weißes Jackett. Den Newsletter unterschrieb Lopez zum Schluss mit ihrem neuen Namen: Jennifer Lynn Affleck.