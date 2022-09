Hollywood-Star Florence Pugh wird die Pressekonferenz zu ihrem eigenen Film "Don't Worry Darling" auf den 79. Internationalen Filmfestspielen von Venedig nicht besuchen. Es scheint, als brodle es hinter den Kulissen.

Der Film "Don't Worry Darling" mit Florence Pugh und Harry Styles kommt Ende September in die deutschen Kinos. Doch schon im Vorfeld sorgt der Streifen für Diskussionen – angefacht von der Hauptdarstellerin selbst.

Denn wie "People" berichtet, wird Hollywood-Star Florence Pugh nicht an der Pressekonferenz auf den 79. Internationalen Filmfestspielen von Venedig teilnehmen, aber auf dem roten Teppich vor der Premiere erscheinen.

Probleme mit "Don't Worry Darling"

Obgleich es aus einigen Quellen heißt, das sei schon immer der Plan gewesen, bestärkt Pugh mit der Abwesenheit bei der Konferenz die Gerüchte, es habe zwischen ihr und Regisseurin Olivia Wilde Streit gegeben. Bereits kurz nach Aufkommen erster Berichte dazu, verneinte Wilde das.

Florence Pugh soll gleich zwei Probleme mit der Produktion und Vermarktung des Films haben. Nach Veröffentlichung des Trailers, in dem eine Sexszene mit Harry Styles eine zentrale Rolle spielte, sagte Pugh in einem Interview mit "Harper's Bazaar": "Wenn es nur um Sexszenen geht oder darum, dem berühmtesten Mann der Welt dabei zuzusehen, wie er jemanden oral befriedigt, ist das nicht der Grund, warum wir das machen. Das ist nicht der Grund, warum ich in dieser Branche bin."

Weiter hieß es: "Wenn man den berühmtesten Popstar der Welt anheuert, wird es natürlich solche Gespräche geben. Darüber werde ich aber nicht sprechen, denn [dieser Film] ist größer und besser als das. Und die Leute, die ihn gemacht haben, sind noch größer und besser als das."

Styles soll drei Mal mehr verdient haben

Ein weiterer Aspekt der Auseinandersetzung könnte eine ungleiche Bezahlung der beiden Stars in den Hauptrollen des Films sein. Wie "Showbiz Galore" berichtete, erhielt Styles für seine Arbeit an dem Film angeblich 2,5 Millionen US-Dollar, während Pugh lediglich 700.000 US-Dollar erhalten haben soll.

Regisseurin Wilde dementiert die Gerüchte. Gegenüber "Variety" sagte sie: "Es gibt vieles, dem ich weitgehend keine Beachtung schenke. Aber die Absurdität des erfundenen Clickbaits und die anschließende Reaktion auf ein nicht existierendes Lohngefälle zwischen unseren Haupt- und Nebendarstellern hat mich wirklich verärgert."

Florence Pugh und Harry Styles spielen in "Don't Worry Darling" die Hauptrollen von Alice und Jack, einem jungen Paar, das in den 1950er Jahren in der scheinbar perfekten Retortenstadt Victory lebt. Alice spielt im Film die gelangweilte Hausfrau, während Jack einem mysteriösen Projekt nachgeht. Als Alice herausfinden will, was ihr Mann eigentlich treibt, stößt sie auf beunruhigende Geheimnisse.

Quellen: People, Variety, Showbiz Galore