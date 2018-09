"Regel eins: geht NIE zu Inas Nacht. Regel zwei: trinkt nie die schwarze Sau. Und den Spritz. Und die Runde Eierlikör, die Ina um halb drei schmeißt, lasst auch weg."

Auch Promis leiden am Morgen danach: Schauspieler Florian David Fitz (43, "Der geilste Tag") schickt via Instagram einen verkaterten Gruß aus dem Bett und verrät auch den Grund für seinen Hangover: Er war zu Gast bei der Late-Night-Show "Inas Nacht". Gastgeberin Ina Müller ist dafür bekannt, dass sie mit ihren Talkgästen im Hamburger Schellfischposten gerne mal einen hebt. Jetzt musste auch Florian David Fitz dran glauben und kippte eine stolze Reihe an verschiedensten Getränken wie Eierlikör oder Spritz, wie er in dem Post zum Bild verrät. Der Schauspieler ist ab dem 18. Oktober in der Komödie "Der Vorname" zu sehen.