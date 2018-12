"Ein großer Dank geht an meinen Entdecker. Ich wusste, dass ich mindestens 200 Prozent geben muss, damit ich seinem Vertrauen gerecht werde und ihn nicht hängen lasse. Ich werde dir auf immer dankbar sein für diese große Chance. Danke an eine wahre Legende, Sylvester Stallone."

Als muskelbepackter Fiesling darf er in "Creed 2" Michael B. Jordan (31) im Ring vermöbeln: Florian "Big Nasty" Munteanu (28) wird in der Fortsetzung der beliebten "Rocky-Reihe" den Sohn des noch aus "Rocky IV" bekannten Ivan Drago (Dolph Lundgren) verkörpern. Dass der in München aufgewachsene Sportler mit rumänischen Wurzeln neben Sylvester "Sly" Stallone (72) vor der Kamera stehen durfte, war für ihn eine große Ehre. Mit einem Instagram-Post bedankt er sich nun bei seinem Unterstützer, der ihn für den Film entdeckt hatte und ihm am Set mit Rat und Tat zur Seite stand. In Deutschland wird das Kampfspektakel mit den beiden am 24. Januar 2019 in den Kinos starten.