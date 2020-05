"Verschoben ist nicht aufgehoben!", schreibt Florian Silbereisen (38, "Das Traumschiff") auf seinem offiziellen Instagram-Account. Damit meint er seine Show "Das große Schlagerfest XXL", für die "endlich die neuen Tourneedaten feststehen", so der Moderator, Sänger und Schauspieler weiter. Silbereisen hat zudem eine Überraschung parat: "Wir holen nächstes Jahr nicht nur die Termine 2020 nach - es wird auch VIER NEUE geben!"

Die neuen Tourneedaten

Die zwölf Termine zur "Party des Jahres" waren allesamt für Mai dieses Jahres geplant. Aufgrund der Corona-Krise konnten diese aber nicht stattfinden. Die erste Ersatzshow steigt am 23. April 2021 in Hamburg. Den Abschluss bildet am 22. Mai 2021 Oberhausen. Dazwischen gastiert das "Schlagerfest" in Berlin, Regensburg, Bamberg, Leipzig, Braunschweig, Erfurt, Bremen, Kiel, Hannover und Köln.

Die vier neuen Termine sind am 22. April in Krefeld - somit die neue Auftaktshow -, am 30. April in Magdeburg, am 7. Mai in Dortmund und am 9. Mai in Oldenburg.

Bereits gekaufte Ticket behalten ihre Gültigkeit, heißt es vom Veranstalter.