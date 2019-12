Entertainer Florian Silbereisen (38) zieht ein Jahr nach Bekanntgabe der Trennung von seiner langjährigen Partnerin, Schlagerstar Helene Fischer (35, "Herzbeben"), Bilanz. "Wir haben über zehn Jahre lang eine tolle Zeit gehabt. Wir haben alles geteilt, das Bett, den Beruf, manchmal sogar die Zahnbürste. Wir sind zusammen erwachsen geworden. Das verbindet so sehr, dass man doch diese Verbindung nicht aufgeben will, nur weil die Liebe geht", sagt er im Interview mit dem Magazin "Bunte" und bestätigt damit abermals den freundschaftlichen Umgang zwischen den Ex-Partnern.

Moderator, Sänger (Klubbb3) und neuer "Traumschiff"-Kapitän - doch Florian Silbereisen hat in den vergangenen Monaten nicht nur viel gearbeitet, er hat sich auch eine Auszeit gegönnt, wie er weiter verrät. "Ich habe in diesem Jahr viel gearbeitet, war ständig unterwegs, durfte viel reisen und habe überall nette Menschen kennengelernt." In der Sommerpause habe er dann aber manchmal den ganzen Tag im Schaukelstuhl gesessen und einfach nichts getan. "Im Nachhinein weiß ich, dass ich diese Ruhe und diese Zeit nur für mich einfach gebraucht habe", sagt er.

Neue Liebe in Sicht?

Und wie steht es um eine neue Liebe? Die scheint er noch nicht gefunden zu haben, Flirts gegenüber gibt er sich aber nicht abgeneigt, denn diese seien "etwas Wunderbares", schwärmt Silbereisen und gibt zu, dass er nicht vorhabe, "ins Kloster zu gehen". Doch bei all der Leichtigkeit steckt auch eine tiefere Sehnsucht in ihm: "Ich hatte immer den Wunsch, einmal eine Familie zu gründen." Daran habe sich nichts geändert. "Alles hat im Leben seinen Sinn. Deshalb lasse ich mich leiten. Und wenn Gott will, wird es irgendwann so sein", sagt er vertrauensvoll.

Helene Fischer und Florian Silbereisen waren seit 2008 ein Paar. Am 19. Dezember 2018 gab sie via Instagram-Post die Trennung bekannt.