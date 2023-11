Hannelore Kramm ist tot. Die Ehefrau von Schlagerstar Heino starb im Alter von 81 Jahren. Florian Silbereisen trauert auf Instagram.

Florian Silbereisen (42) trauert um Hannelore Kramm (1942-2023). Die Ehefrau von Schlagerstar Heino (84) ist im Alter von 81 Jahren verstorben, wie nun bekannt wurde. Auf Instagram widmet ihr Silbereisen rührende Worte.

Hannelore war für Florian Silbereisen "ein bisschen wie eine Mutter"

"Ich bin sehr, sehr traurig!", schreibt Silbereisen zu einem gemeinsamen Foto, das die beiden 2019 auf der Bühne seiner Show "Schlagerchampions" zeigt. "Hannelore war für uns alle ein bisschen wie eine Mutter, sie hat sich stets um alle gekümmert. Es war nie langweilig mit ihr. Sie hatte immer die verrücktesten Ideen!" Abschließend schreibt Silbereisen: "Nun wird es im Himmel ein bisschen lustiger werden ..."

Heino und Hannelore waren seit vielen Jahren immer wieder zu Gast in den Schlagersendungen von Moderator Florian Silbereisen.

Hannelore starb schon vor einer Woche

Die "Bild"-Zeitung hatte am Mittwochnachmittag (15. November) berichtet, dass Hannelore bereits am 8. November in ihrem Haus in Kitzbühel verstorben war. Laut Heinos Manager Helmut Werner (39) erlitt sie einen sogenannten plötzlichen Sekunden-Tod durch plötzlichen Herzstillstand. Ehemann Heino befand sich dem Bericht zufolge zu dem Zeitpunkt bei der Aufzeichnung einer TV-Show in Berlin. Dort erreichte ihn dann die schreckliche Nachricht. Das Paar war 44 Jahre lang verheiratet.