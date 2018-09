O'zapft is! Das Oktoberfest 2018 ist am Samstag traditionell von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (60) eröffnet worden. Der Andrang zum Wiesn-Anstich war groß - auch unter den Promis. Sänger und Moderator Florian Silbereisen (37) ließ sich zum Beispiel bereits die erste Maß schmecken, allerdings ohne seine Lebensgefährtin, Schlager-Queen Helene Fischer (34, "Atemlos durch die Nacht"). Wer feierte noch in München?

"Prost an alle!"

Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (71, "Terminator") kam mit Sohnemann Patrick (25, "Midnight Sun - Alles für dich"), um auf dessen Geburtstag anzustoßen, den er am 18. September gefeiert hat, wie der 71-Jährige via Instagram verraten hat. Ebenfalls mit dabei: Schauspieler Ralf Moeller (59, "Gladiator")! "Prost an alle", schrieb er auf Instagram.

Schauspieler Francis Fulton-Smith (52) ließ sich ebenso mit Bier und Brotzeit fotografieren wie Sänger Patrick Lindner (57). Schauspielerin Ruby O. Fee (22) und Moderatorin Viviane Geppert (27) posierten in ihren schicken Dirndln. Auch Soyeon Kim (37), die Ehefrau des ehemaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder (74), erschien an der Seite ihres Mannes in Tracht. Wer schlich sich noch auf die Wiesn?

Zwei Überraschungen

Überraschend tauchte Tennis-Star Boris Becker (50) zum Wiesn-Auftakt auf. Zur Lederhose trug er weiße Turnschuhe, wie die "tz" meldet. Dafür fehlte einer wehmütig und schickte Grüße aus der Hauptstadt: Schauspieler Elyas M'Barek (36, "Fack ju Göhte"). "Wünsche eine friedliche Wiesn, meine Freunde im Süden! Der Hausmeister vom Käferzelt steht dieses Jahr leider vor Gericht und muss in Berlin bleiben, aber ihr macht das schon", schrieb der 36-Jährige auf Instagram zu einem Foto vom Set seines neuen Films "Der Fall Collini".