Wenn Florian Silbereisen in seiner Show-Reihe "Die großen Feste" einlädt, kommen die ganz großen Stars der Schlager-Branche, so auch bei der Comeback-Ausgabe am Samstagabend. Nena, Jürgen Drews, Beatrice Egli, Vicky Leandros – wer Rang und Namen hat in der Branche ist in Leipzig dabei. Und für einige Stars ist es ein Wiedersehen mit den Fans. Nicole und Helene Fischer feiern ihre Comebacks vor dem Millionenpublikum.

Florian Silbereisen feiert und tröstet die größten Schlagerstars

Dabei offenbart sich einmal mehr Silbereisens Fähigkeiten als Moderator und Entertainer. Nena schwärmt von seiner "warmherzigen" Art, die weinende Nicole nimmt er dann auch gleich in den Arm und bei Helene Fischers "Atemlos" feiert er mit den Fans. Der Abend ist geprägt von großen Emotionen. Es gibt mehrere Liebeserklärungen, Tränen der Freude und des Kummers fließen. Dreieinhalb Stunden mit Musik und beliebten Gästen der Schlagerszene holte am Samstag die höchsten Einschaltquoten des Tages. In der Spitze waren es fast fünf Millionen Menschen.