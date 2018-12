Hollywood-Star Forest Whitaker (57, "Der letzte König von Schottland - In den Fängen der Macht") und Schauspielerin Keisha Whitaker (46, "Proud") haben sich getrennt. Wie "theblast.com" außerdem unter Berufung auf die Gerichtsdokumente meldet, hat der Oscar-Preisträger am Donnerstag die Scheidung eingereicht. Als Grund nennt er demnach "unüberbrückbare Differenzen". Außerdem soll aus den Papieren hervorgehen, dass er "keinen Ehegattenunterhalt zahlen" möchte. Zudem sollen beide Seiten "für die eigenen Gerichtskosten" aufkommen, so seine Forderung.

Kennengelernt hatten sich die Schauspieler am Set von "Explosiv - Blown Away" (1994). In dem Film spielten sie ein Liebespaar. Zwei Jahre später heiratete sie auch im echten Leben auf Jamaika. Zusammen haben sie die beiden Töchter Sonnet und True, außerdem brachte jeder ein Kind in die Ehe mit. Der Trennungsgrund ist nicht bekannt.