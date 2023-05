von Wiebke Tomescheit Jahrzehntelang musste er im falschen Körper leben, versteckte sich im Sommer unter vielen Schichten weiter Kleidung. Das ist vorbei: Elliot Page kann endlich ein ganz normaler Mann sein. Das bedeutet ihm viel.

Ein junger Mann, lächelnd, mit Käppi und Goldkette am Strand. Eigentlich kein Anblick, der weiter erwähnenswert ist. Wären da nicht zwei bereits leicht verblasste Narben auf seinem Oberkörper, und wäre es nicht ein waschechter Hollywoodstar, den man da sieht. Es handelt sich nämlich um Elliot Page, bekannt aus der Serie "The Umbrella Academy". Seinen Durchbruch schaffte er einst im Jahr 2007 mit dem Kinofilm "Juno" – damals steckte er allerdings noch in einem weiblichen Körper.

Wie sehr ihn das stets belastete, verriet der 36-Jährige nun sehr offen. "Ich bin so dankbar für das, was die geschlechtsanpassenden Behandlungen für mich tun konnten", sagt er. "Ich freue mich darauf, mehr von meiner persönlichen Reise zu teilen." Früher habe er sich gerade bei wärmeren Temperaturen unwohl gefühlt, wenn er seinen Körper, der sich so falsch anfühlte, nicht unter vielen Schichten Kleidung verstecken konnte. "Die Dysphorie war im Sommer besonders schlimm", so Page.

"To Survive on This Shore" Leben als Trans-Mensch: "Ich hatte sie vorher nie wirklich glücklich gesehen" 1 von 13 Zurück Weiter 1 von 13 Zurück Weiter Transgender Dee Dee Ngozi, 55, Atlanta, GA, 2016. Bei einem Vortrag über HIV und ihr Leben mit HIV, den Dee Dee in der Kirche hielt, sprang der afrikanische Pfarrer auf und sagte: "Du bist Ngozi!", was so viel bedeutet wie "Gott hat dich gesegnet". Dee Dee beschloss, den Begriff als ihren Namen anzunehmen, als sie ihre Namensänderung beantragte. Als sie später ihren Mann heiratete, mit dem sie bereits seit 25 Jahren zusammen war, und dessen Nachnamen annahm, wurde Ngozi ihr zweiter Vorname. Dee Dee glaubt, dass Gott viel mit ihrerm Schicksal zu tun hat. Und auch, dass sie Gutes tut und sich um Menschen kümmert: "Ich bin die Mutter all jener, die man nicht lieben kann", erklärt sie. "Das sind meine Kinder. Jene, die andere wegwerfen." Mehr

Elliott Page kann sich endlich unbeschwert zeigen

Inzwischen hat er mehrere geschlechtsangleichende Operationen hinter sich, unter anderem hat er sich die weiblichen Brüste entfernen lassen. Das macht es dem Schauspieler nun möglich, endlich unbeschwert am Strand entspannen zu können, ohne sich verstecken zu wollen, einfach als er selbst. "Ich hätte nie geglaubt, dass ich das mal erleben würde, diese Freude an meinem Körper", sagt Page. Im richtigen Körper leben zu können, habe ihn generell zu einem besseren Menschen gemacht: "Ich glaube, es hat mich in so vielen Aspekten besser gemacht. Als Menschen, als Freund, in Beziehungen."

Von seinem schwierigen Weg zu sich selbst will Elliot Page demnächst in seiner Autobiografie erzählen. Das Buch soll den Titel "Pageboy" tragen und am 6. Juni in die Läden kommen.

Quellen: "Unilad", Instagram