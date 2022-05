Anfang 2020 gab Fran Drescher bekannt, dass ein Musical basierend auf der Serie "Die Nanny" in Arbeit ist. Jetzt hat sie ein Update gegeben.

"Die Nanny"-Star Fran Drescher (64) arbeitet derzeit an einem Broadway-Musical, basierend auf der Serie aus den Neunziger Jahren. Dem "People"-Magazin gab die Schauspielerin beim Launch ihres Buchs "N is for Nanny" ein Update zum aktuellen Stand der Entwicklung.

Musical "kommt voran"

Demnach käme das Musical "mit einer sehr guten Geschwindigkeit" voran. Ende Juli soll der erste offizielle Table-Read stattfinden. Ein wenig müssen sich Fans allerdings noch gedulden, bis sie das Musical am Broadway sehen können: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in den nächsten zwei Jahren Premiere feiert, aber es ist sehr aufregend."

Die CBS-Serie "Die Nanny" lief von 1993 bis 1999 in den USA und in Europa. Drescher spielte nicht nur die Hauptrolle, sondern war auch als Autorin und Produzentin für die Sitcom tätig. Das Bühnenmusical soll wie das Original von einem Mädchen aus dem New Yorker Stadtteil Queens handeln, das Kindermädchen für die drei Kinder eines Broadway-Produzenten wird. Drescher produziert das Stück gemeinsam mit ihrem Ex-Ehemann Peter Marc Jacobson.