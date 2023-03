Franca Lehfeldt hat bei der Hochzeit mit Christian Lindner ihren Namen behalten. Im einem Interview Interview erklärt sie, was dahintersteckt.

Franca Lehfeldt hat bei der Hochzeit mit Finanzminister Christian Lindner (44) vergangenes Jahr dessen Namen nicht angenommen. "Ich hänge sehr an meinem Namen, und da ich keine Brüder habe, möchte ich ihn gerne behalten", erklärte die 33-jährige Journalistin dem Magazin "Bunte" in einem Interview zu ihrem neuen Buch. Das Werk "Alte weise Männer - Hommage an eine bedrohte Spezies", das Lehfeldt zusammen mit Nena Brockhaus (30) verfasst hat, erscheint am heutigen 1. März.

Franca Lehfeldt: "Mein Mann ist eine Marke"

Zur Namensfrage sagte sie "Bunte" weiter, hinzu komme, "dass mein Mann eine Marke ist und der Name für diese steht". Eigenständigkeit sehe sie auch darin, so die 33-Jährige, "mit meinem Namen für mich zu stehen". Über die Beziehung zu Spitzenpolitiker Lindner verrät Lehfeldt zudem: "Viel private Zeit haben wir nicht, umso mehr genießen wir sie und sprechen nicht über Politik oder Medien." Eines Tages werde sich die Situation ändern, erklärte sie weiter. "Wir haben zehn Jahre Altersunterschied, karrieretechnisch ist es jetzt seine Zeit, dann kommt meine. Wir sind ein starkes Paar und unterstützen uns gegenseitig."

Ein gemeinsames Hobby hat das Ehepaar offenbar auch gefunden. Das verriet Lehfeldt dem Magazin "Gala". Die Journalistin reitet seit ihrer Kindheit, und hat nun offenbar auch ihren Mann mit ihrer Pferdebegeisterung angesteckt. In dem Interview berichtet sie, dass Lindner Reitstunden nehme und sogar die Pferdebox ausmistet: "Wir waren beide Weihnachten im Stall. Und dann sagte er ganz salopp: 'Dann hole ich jetzt mal die Karre.' Ich dachte, das wird ja was. Aber er hat es tipptopp gemacht. Es waren viele Frauen im Stall, und es ging ein anerkennendes Raunen rum." Die TV-Moderatorin verriet "Gala" außerdem, dass das Paar gern Kinder wolle: "Ja, den Wunsch haben wir."

Christian Lindner und Franca Lehfeldt haben im Juli 2022 auf Sylt geheiratet. Die beiden sind seit 2018 ein Paar. Im September 2021 hatten sie sich verlobt. Lehfeldt arbeitete lange Zeit bei RTL News, als Chefreporterin Politik Magazine. Beim Fernsehsender Welt ist sie nun ebenfalls als Chefreporterin im Einsatz.