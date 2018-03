Was für ein Schock für Schauspielerin Frances McDermond (60)! In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde sie für ihre Nebenrolle in "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" mit dem zweiten Oscar ihrer Karriere ausgezeichnet. Doch während sie ihren Preis auf dem "The Governor's Ball" feierte, wurde ihr der Goldjunge direkt vom Tisch geklaut, wie das US-Klatschportal "TMZ" berichtet. Der Dieb habe anschließend die Dreistigkeit besessen, vor anderen Gästen zu behaupten, dass der Oscar ihm gehöre. Er habe sogar andere Leute gefragt, ob sie ein Foto mit der Auszeichnung wollten.

Lange hatte der Gauner allerdings keine Freude an seiner Prahlerei. Laut "TMZ" konnte der Oscar-Dieb noch am selben Abend verhaftet werden. McDormand selbst sei aufgefallen, dass ihr Goldjunge fehlte. Sie habe daraufhin Sicherheitsmitarbeiter des Events informiert. Diese hätten den Dieb schließlich aufgespürt und die Polizei informiert. Eine Sprecherin von McDormand sagte zur Website: "Fran und der Oscar sind wieder glücklich vereint und genießen zusammen einen In-N-Out-Burger."