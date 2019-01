Übler Ausraster des Bayern-Stars Franck Ribéry (35)! In zwei aufeinanderfolgenden Posts in seinen Instagram-Storys beschimpft er seine Kritiker mit vulgären Worten. Unter anderem spricht er von "Neidern, Hatern, die nur dank eines gerissenen Kondoms auf die Welt gekommen sind". Außerdem beleidigte der Franzose deren "Mütter, Großmütter und Stammbäume" mit unflätigen und obszönen Beschimpfungen. Auch "Pseudo-Journalisten", die ihn "negativ kritisieren" griff er an.

Er selbst schulde niemandem etwas, seinen Erfolg verdanke er nur "Gott, mir und meinen Liebsten". Alle anderen seien nur "Kieselsteine in seinen Socken". Was war passiert? Ribéry postete vor zwei Tagen ein kurzes Video aus seinem Urlaub. Dabei befand er sich in einem der Luxus-Steakhäuser des türkischen Kult-Gastronoms Salt Bae (36). Dort gönnte sich Ribéry ein 1.200 Euro teures Stück Fleisch, das mit Gold überzogen war. Anschließend häuften sich kritische Kommentare, Ribéry sei abgehoben und solle sein Geld lieber sinnvoller ausgeben.