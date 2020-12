Sie schwärmt von ihrem neuen Partner, lebt bereits bei ihm in der Türkei, ihr Ex schwieg bisher: Jetzt hat sich Frank Otto erstmals zum Liebes-Aus zwischen ihm und Nathalie Volk geäußert.

40 Jahre Altersunterschied trennten Nathalie Volk und Frank Otto, trotzdem soll es Liebe auf den ersten Blick gewesen sein, als sich das Model und der Multi-Millionär vor fünf Jahren auf einer Party in Hamburg kennen lernten. Die beiden wurden ein Paar, verlobten sich 2018 sogar - doch nun ist alles aus. Denn Volk hat einen neuen Partner, liebt jetzt Timur A., der in der Türkei ein Tattoo-Studio betreibt.

"Timur und ich sind ein festes Paar", bestätigte sie der "Bild"-Zeitung. Nun hat sich auch Frank Otto erstmals zu dem überraschenden Beziehungs-Aus geäußert. "Wir sind definitiv getrennt", bestätige der Unternehmer RTL. Der 63-Jährige verliert kein schlechtes Wort über seine Ex-Verlobte, sondern blickt nach vorn: "Ich habe fünf schöne Jahre gehabt", sagte er. Er sei nun erstmal Single und werde sehen, was kommt.

"Geld ist nicht alles" - Aus der geplanten Hochzeit wird nichts

Im Februar noch sorgte Nathalie Volk mit verliebten Pärchen-Bildern auf Instagram für Spekulationen. Die Fotos erweckten den Eindruck, sie und Otto hätten sich das Ja-Wort gegeben. Das dementierte sie jedoch kurze Zeit später, die beiden seien auch so glücklich, aufgrund der Coronakrise gestalte sich die Heirat schwierig. Daraus wird jetzt nichts.

Die 23-jährige Volk scheint es schwer erwischt zu haben. Die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin hält sich seit einigen Wochen in der Türkei auf. Über ihren neuen Freund schwärmt sie :"Geld ist nicht alles und ich werde in diesem und in nächstem Leben alles, was ich habe, für Timur aufgeben, weil er mir zeigt, was Liebe ist und ich mich beschützt bei ihm fühle. Ich habe eine neue Familie gefunden, die mich respektiert und loyal ist."

