Um Nathalie Volk ist es länger ruhig gewesen, jetzt hat sich das Ex-GNTM-Model auf Instagram zurückgemeldet. Dort bestätigt sie, dass sie erneut mit Unternehmer Frank Otto liiert ist.

Es ist ein schlichtes "Ja", mit dem sie auf die Frage eines Fans antwortet, ob sie wieder mit "Herrn Otto" zusammen sei. Nathalie Volk hat sich auf Instagram zurückgemeldet und in einer Fragerunde beantwortet, was seit einigen Tagen im Raum steht. Das Ex-GNTM-Model und der Hamburger Unternehmer sind wieder liiert.

Frank Otto und Nathalie Volk sind wieder zusammen

Ende 2020 hatten sich Otto und Volk nach fünf gemeinsamen Jahren getrennt. Sie zog zu ihrem damals neuen Partner, dem Hells-Angels-Rocker Timur Akbulut, in die Türkei. Es folgte im September vergangenen Jahres die Verlobung am Strand. "Mein Ja für immer", schrieb das Model, das sich seit einiger Zeit Miranda DiGrande nennt. Für immer war die Liebe dann aber doch nicht, kurz nach der Verlobung folgte die Trennung. Nathalie verbrachte Zeit in New York, bandelte kurzzeitig mit Unternehmer Samuel Azarev an.

Frank Otto hielt sich in all der Zeit bedeckt. Eine Schlammschlacht gab es zwischen den beiden nicht. "Frank und ich standen uns die ganze Zeit weiterhin sehr nah. Frank hat sehr um mich gekämpft und ich weiß das sehr zu schätzen", verriet Volk RTL. Wie sie jetzt ebenfalls auf Instagram verriet, sprach der Unternehmer auch noch gut über sie, nachdem sie sich mit einem anderen Mann verlobt hatte.

"Meine voraussichtlich letzte Liebe"

Bei ihr war das allerdings anders. "Ich stand immer sehr unter Druck – ich habe mich auch meinem vorherigen Partner angepasst und öfter auf das verzichtet, was ich wollte", sagte sie nach der Trennung in einem Interview mit RTL und machte sich über ihren früheren Kleidungsstil lustig: "Ich fand das auch nicht altersgemäß – also ich war Anfang 20 und manchmal sah ich echt aus wie eine Oma."

In ihrer Story postete Volk jetzt ein Bild von einem Buch, das Otto offenbar ihrem Bruder zukommen ließ. "Für Christian, den Bruder meiner voraussichtlich letzten Liebe, in der Verbundenheit über diese besondere Frau und in unserer durch sie entstandenen Freundschaft", schrieb er auf eine der Seiten. Datiert ist die Botschaft mit dem 1. Oktober 2021, also etwa ein Monat, nachdem Nathalie Volk sich mit Akbulut verlobte.

