Vier Monate nachdem Frank Vallelonga Jr. tot aufgefunden wurde, ist Medienberichten zufolge klar, woran der Schauspieler gestorben ist.

Frank Vallelonga Jr. wurde am 28. November 2022 leblos vor einer Blechfabrik im New Yorker Stadtbezirk The Bronx aufgefunden. Die Todesursache war zunächst unklar. Ein Autopsiebericht des New York City Medical Examiner's Office hat nun aber ergeben, dass der Schauspieler an einer "akuten Vergiftung aufgrund der kombinierten Wirkung von Fentanyl und Kokain" starb. Das berichtet die "New York Post".

Die Polizei war zunächst von einer Überdosis ausgegangen. Spuren, die auf ein Verbrechen hindeuten, hatte sie nicht gefunden. Allerdings zeigte ein Überwachungsvideo, wie ein Mann die Leiche des verstorbenen Schauspielers aus seinem Auto hob.

Kurz darauf nahm die Polizei einen 35-Jährigen fest. In Gewahrsam legte dieser laut der "New York Post" ein Geständnis ab, er habe die Leiche von Vallelonga Jr. abgelegt. Er bestritt "News 10" zufolge jedoch jegliche Beteiligung am Tod von Vallelonga Jr. und sagte den Behörden: "Der Typ war schon tot." Nach Angaben von "People" wurde im Januar ein Haftbefehl gegen den Mann erlassen, nachdem dieser nicht zu einem Gerichtstermin erschienen war. Der aktuelle Stand des Falles sei derzeit unklar, hieß es zu dem Zeitpunkt.

Bekannt aus "Green Book"

Frank Vallelonga Jr. ist der Sohn der Türsteher-Legende und "Die Sopranos"-Darsteller Tony Lip (1930-2013), dessen Lebensgeschichte im Film "Green Book - Eine besondere Freundschaft" (2018) erzählt wird. Darin übernahm Hauptdarsteller Viggo Mortensen (64) die Verkörperung von Lip. Vallelonga Jr. spielte dort seinen Onkel Rudy Vallelonga. Der Streifen wurde 2019 mit dem Oscar für den besten Film und das beste Originaldrehbuch ausgezeichnet.