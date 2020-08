Schlagzeuger Frankie Banalie ist im Alter von 68 Jahren gestorben. Der US-amerikanische Schlagzeuger erlag einem Krebsleiden.

Der unter Heavy-Metal-Fans als legendär geltende amerikanische Schlagzeuger Frankie Banali ist tot. Er starb am Donnerstag in Los Angeles im Alter von 68 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs, wie der "Rolling Stone" am Wochenende unter Berufung auf Banalis Agenten berichtete. Das Mitglied der Band "Quiet Riot" habe 16 Monate "tapfer und mutig" gegen die Krankheit gekämpft und so lange es ging live vor Publikum gespielt, schrieb Banalis Frau Regina demnach in einer Stellungnahme.

Banali hat eine jahrzehntelange Karriere als Musiker hinter sich. Er trat seit 1982 mit "Quiet Riot" auf und wurde vor allem durch sein schwungvolles Spiel in den Hits "Cum On Feel the Noize" und "Metal Health" bekannt.