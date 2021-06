Love is in the air bei der Familie Grande: Kurz nachdem Ariana Grande geheiratet hat, verlobte sich nun auch ihr Bruder Frankie Grande.

Der Bruder von Ariana Grande (27), Frankie Grande (38), hat sich verlobt. Kurz nach der Hochzeit der Sängerin hat er seinem Freund Hale Leon (28) einen Antrag gemacht - doch der war schon lange geplant gewesen. Über ein Jahr hat Grande an dem ungewöhnlichen Heiratsantrag gearbeitet, wie er "People" erzählte.

Die große Frage stellte er demnach digital - in einem Virtual-Reality-Freizeitpark für Erwachsene in Los Angeles. Dort hatten die zwei auch eines ihrer ersten Dates. Grande arbeitete mit dem Freizeitpark zusammen, um ein individuelles Ende für das VR-Erlebnis des Paares zu kreieren, komplett mit einer "Willst du mich heiraten?"-Botschaft und virtuellem Feuerwerk.

Auch Freunde und Familie waren dabei, als Grande die große Frage stellte. "Es war so ein perfekter, schöner Moment", erzählt er dem Magazin. "Hale war völlig überrascht und wir begannen beide vor Freude zu weinen." Es sei "absolut atemberaubend" gewesen. Das Video des VR-Antrages wird Grande wohl auch noch posten, wie er auf seinem Instagram-Account ankündigte. Dort gratulierte auch seine Schwester Ariana zur Verlobung: "Die Schönsten. Liebe euch beide so so so sehr."

Das Paar hatte sich 2019 in einer Tanzbar kennengelernt. Grande bezeichnete es als "Liebe auf den ersten Tanz". Erst kürzlich hatte er mit einer Bilderserie auf Instagram ihre mittlerweile zweijährige Beziehung gefeiert. "Babe, wir haben die Quarantäne überstanden, wir können alles überstehen", schrieb er dazu. "Alles Gute zum Zweijährigen. Ich freue mich auf so viel gemeinsames Lachen und lächeln und Kostüme, aber hoffentlich keine Haarschnitte mehr! Ich liebe dich aus ganzem Herzen."