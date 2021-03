"Malcolm mittendrin"-Star Frankie Muniz freut sich über sein erstes Kind. "Ich liebe ihn so sehr", sagte er nach der Geburt seines Sohnes.

US-Schauspieler Frankie Muniz (35) ist Vater geworden. Der "Malcolm mittendrin"-Star und seine Frau Paige Price freuen sich über einen Sohn, wie Muniz auf Instagram bekannt gab. Es ist das erste gemeinsame Kind für die beiden. "Ich bin ein Vater, Leute", erklärte der 35-Jährige in seinen Instagram-Storys, zusammen mit einem kleinen Video, in dem er das Neugeborene im Arm hat.

Den Namen des Kleinen verriet Muniz nicht. "Ich liebe ihn so sehr", sagte er und fügte hinzu: "Ich liebe meine Frau so sehr." Das Paar hatte Ende September bei Instagram die Schwangerschaft öffentlich gemacht - mit einem Video, in dem Price und Muniz unter anderem miteinander tanzen. Die beiden haben im Februar 2020 geheiratet - genau vier Jahre nach ihrem ersten Treffen. Der Schauspieler, der als Hauptdarsteller in der Sitcom "Malcolm mittendrin" (2000-2006) bekannt wurde, und seine spätere Ehefrau hatten sich am 21. Februar 2016 kennengelernt. Um die Hand von Price hielt Muniz im November 2018 an.