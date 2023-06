Mit 89 wagt Sänger Frankie Valli noch einmal eine Ehe: In Las Vegas hat er zum vierten Mal geheiratet. Seine Braut ist 29 Jahre jünger.

Spätes Liebesglück: The-Four-Seasons-Frontmann Frankie Valli (89) hat noch einmal geheiratet. Wie das "People-"Magazin berichtet, gab er seiner Lebensgefährtin Jackie Jacobs (60) am 26. Juni in Las Vegas das Jawort. Zuvor war er bereits dreimal verheiratet.

Er sang ihr seinen größten Hit ins Ohr

Die Trauung fand dem Bericht zufolge in einer privaten Zeremonie ohne Gäste im Westgate Hotel statt. "Es ist großartig, in dieser Phase meines Lebens noch einmal die Liebe gefunden zu haben", zitiert "People" den Sänger. Während der Vermählung soll im Hintergrund sein großer 60er-Jahre-Hit "Can't Take My Eyes Off You" abgespielt worden sein. Zudem habe er seiner Braut die Zeilen auch noch ganz romantisch ins Ohr gesungen. Die 60-Jährige trug ein schlichtes weißes Brautkleid und zierliche silberne Ohrringe. Der 89-Jährige hatte einen marineblauen Anzug, ein weißes Hemd mit Kragen und eine dünne Goldkette gewählt. Gemeinsam stießen sie hinterher mit Sektgläsern an.

Bereits 2007 hatte der Sänger die frühere Marketingleiterin kennengelernt. "Wir trafen uns in einem Restaurant in Los Angeles, wo er mit meinen Freunden und mir zu Abend aß", sagte sie. Erst später habe es gefunkt: "Wir blieben telefonisch in Kontakt, bis er mich Ende 2015 anrief und um ein Date bat, und seitdem sind wir zusammen."

Noch in diesem Jahr startet seine Band Konzertreihe in Las Vegas

Nicht nur privat ist er im hohen Alter noch rührig: Mit den Four Seasons wird er bald ein Jahr lang Konzerte im Westgate Hotel in Las Vegas geben - dort, wo er zum vierten Mal den Bund der Ehe eingegangen ist. Zusammen mit seinen Bandkollegen wurde er 1990 in die Rock and Roll Hall of Fame sowie 1999 in die Vocal Group Hall of Fame aufgenommen. Valli hat mehr als 35 Hits erzielt, und ist auch als Solokünstler erfolgreich.

Er war bereits dreimal verheiratet. Von 1957 bis 1971 war Mary Mandel seine Ehefrau, die ihre Tochter Celia mit in die Beziehung brachte. Das Paar bekam noch die Töchter Antonia und Francine. Nach der Scheidung mussten sie schwere Schicksalsschläge durchmachen: Celia starb 1980 bei einem Autounfall, Francine nur sechs Monate später an einer Überdosis. 1974 heiratete Valli erneut, die Ehe mit MaryAnn Hannigan wurde acht Jahre später wieder geschieden. 1984 später ehelichte er Randy Clohessy, mit der er drei Söhne bekam: Francesco und die Zwillinge Emilio und Brando. 2004 trennte sich das Paar nach 20 Jahren Ehen.