Bei der französischen Präsidentenwahl 2017 blickte die ganze Welt auf Brigitte Macron. Sie war die Frau des strahlenden Wahlkämpfers, des jugendlichen dynamischen Emmanuel Macron. Kritisch wurde jeder ihrer Auftritte beäugt ihr Look, ihr Stil– ihre Mode.

Unausgesprochen schwang immer die Frage mit: Eine 24 Jahre ältere Frau? Kann das bei einem Beau und Machtmenschen wie Emmanuel Macron gut gehen? Brigitte Macron ist im April 1953 geboren, Emmanuel Macron im Dezember 1977.

Brigitte Macron: Gut aussehen jenseits der 60

Es kann – Brigitte Macron hat die Rolle einer First Lady in Frankreich neu definiert. Und mehr als das, auf ihre einzigartige Weise hat sie die Grundidee der Französin neu gefüllt. Sie ist stets mit Stil gekleidet, dabei wirkt jeder Auftritt und jeder Dress mühelos, als Ergänzung ihrer Person und nicht als Kostüm, das ihr für einen Auftritt zusammengestellt wurde. Und gleichzeitig hat sie die Altersgrenze des Klischees der "Französin" nach oben geschoben. Souverän hat Brigitte alle Lästerzungen ignoriert, die immer wieder fragten, ob eine Rocklänge über dem Knie für eine Frau jenseits der 60 schicklich sei.

Ja, das ist es. Brigitte zeigt gern ihre schlanken Beine – ob nun in kurzen Kleidern, engen Jeans oder Overknee-Stiefeln. Das Beste dabei: Sie verrät nie ihr Alter. Ja, in der Öffentlichkeit ist Brigitte Macron stark geschminkt. So akzentuiert sie dramatisch ihre Augenpartie, aber sie macht sich nie jünger, als sie tatsächlich ist. Mit Stolz und Selbstbewusstsein trägt sie ihre Falten.

Ganz von allein kommt das Stilbewusstsein nicht. Wie alle mächtigen Frauen lässt sich Brigitte Macron beraten und offenbar von der Richtigen. Als ihr Mann sich anschickte, den Elyséepalast zu erobern, wusste Brigitte, dass sie fortan im Zentrum der Öffentlichkeit stehen würde. Und sie entschied sich, den bisherigen legeren Look einer Lehrerin gegen ein neues Outfit auszuwechseln.

Aushängeschild der französischen Mode

Geholfen hat ihr dabei Delphine Arnault, Vizepräsidentin von Louis Vuitton. Zu dem unverwechselbaren Look tragen ihre schlanke Figur, das strohblond leuchtende Haar und die dunkel geschminkte Augenpartie bei – dazu hat Brigitte Macron ein großes Repertoire an Outfits. Von leichten Sommerkleidern, Uniform ähnlichen Blazern bis hin zu Mantel und Schalkombinationen im Business-Look. Allen gemein ist eines: Jedes Outfit ist präsidial und passt perfekt zu ihrer Rolle als First Lady.

Allen Zweiflern, die fragten, ob eine Frau von heute 68 Jahren das darf, hat Brigitte Macron gezeigt: "Ja, ich darf und ich kann das." Im Ausland spielt Brigitte Marcon nach der ersten Aufregung keine überragende Rolle mehr und das ist gut so, denn es zeigt, dass sie sich in den Jahren der Präsidentschaft ihres Mannes keinen Patzer geleistet hat – über den sofort und weltweit berichtet worden wäre. In Frankreich selbst gilt sie als großes Plus für die Kampagne ihres Mannes. Mit ihrem Charme, ihrem Look und dem Fehler von Skandalen unterstützt sie den Wahlkampf. Im Feld der chancenreichen Kandidaten ist Brigitte Macron heute das feminine Element. Denn die größte Gegenspielerin ihres Mannes, Marine LePen, vom rechtsextremen Rassemblement National, gibt sich immer betont burschikos und geschäftsmäßig.