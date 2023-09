Als sich die Türen des imposanten, mit Wappen geprägten Fliegers der britischen Königsfamilie öffnen, steigen im windigen Paris der König von Großbritannien und seine Frau aus. König Charles und Camilla sind auf Staatsbesuch in der französischen Hauptstadt.

Bereits im März war ein Treffen der beiden Länder geplant gewesen, das aufgrund von nationalen Unruhen gegen den französischen Präsidenten Emmanuel Macron verschoben wurde. Nun sind die britischen Ehrengäste gelandet und Königin Camilla zeigt sich in einem angesagten Farbton: Rosa. In den vergangenen Wochen gingen die Farben Pink und Rosa durch alle Medien, da der Film von Greta Gerwig "Barbie" einen echten Hype verursacht hatte.

Königin Camillas Outfit: Rosa ist derzeit eine Message

Der Film um die berühmte Spielzeugpuppe hat eine tiefgehende Message. Denn in einer Parallelwelt zur Realität, in Barbieland, regieren die Frauen. Alle wichtigen Funktionen werden von Frauen ausgeübt und bei der Konfrontation mit der "normalen" Welt in dem Film kommt die Frage auf: Warum sind in der Realität eigentlich die Männer vorwiegend an der Macht?

Gut möglich, dass Königin Camilla mit der Farbe ihres Looks ebenso ein Zeichen setzen wollte. Bei der royalen Familie ist in der Regel alles sehr durchdacht und Zufälle eher selten. Lustig auch zu beobachten, dass Frankreichs Premierministerin Elisabeth Borne auch auf die Farbe Pink setzte, als sie den hohen Besuch vom Flugzeug abholte.

König Charles möchte keine Foie Gras essen

Der Ken neben Camilla, König Charles, hatte offenbar weniger Zeit in die Message seines Outfits investiert und diese lieber der Menüplanung fürs anstehende Staatsbankett in Frankreich gewidmet. Er ließ laut der britischen "Daily Mail" zwei Gerichte von der Karte streichen, die er nicht essen möchte. Foie Gras, die französische Spezialität aus Gänsestopfleber, flog als Erstes. Denn diese Art der Tiermast, die in Deutschland sogar verboten ist, möchte der König nicht unterstützen. Die Tierschutzorganisation Peta schreibt zur Herstellung von Foie Gras: "Bei Foie Gras bzw. einer sogenannten Stopfleber handelt es sich um die krankhaft vergrößerte 'Fettleber' von Enten und Gänsen. Das Qualprodukt wird erzeugt, indem Gänse und Enten mittels 'Stopfen' zwangsgefüttert werden, sodass ihre Leber auf das bis zu Zehnfache ihres Normalgewichts anschwillt."

Also mussten die beiden Sterneköche Yannick Alléno, Anne-Sophie Pic (besitzen jeweils drei Michelin-Sterne) umdisponieren.

Das neue Menü, welches auf Schloss Versailles gereicht werden soll, sieht vor:

Vorspeise: Blauer Hummer und Krabben mit einem Hauch aus frischen Mandeln und Pfefferminze

(Erstellt von Anne-Sophie Pic, der einzigen französischen Köchin mit drei Michelin-Sternen)

Hauptgericht: Hähnchen mit Mais und Steinpilzgratin

(Gekocht von Yannick Alléno)

Käse: 30 Monate alter Comté, Stichelton English Blue

Dessert: Persische Macarons aus Isfahan

(Pierre Hermés charakteristischer Pudding, inspiriert von der antiken Stadt im Iran und mit Rosenwasser, Himbeeren und Litschis)

