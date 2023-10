Sophie, Herzogin von Edinburgh, beim Pferderennen in Ascot

von Catrin Bartenbach Ihr Start war holprig, doch mittlerweile ist Sophie eines der beliebtesten Mitglieder des britischen Königshauses. Wie die Frau von Prinz Edward es geschafft hat, zum langfristigen Bestehen der Monarchie beizutragen.

An einem Mittwoch im Mai 1999 erschien auf der Titelseite der größten britischen Boulevardzeitung "The Sun" ein etwas unscharfes Foto einer jungen Frau namens Sophie Rhys-Jones. Es handelte sich um die Verlobte von Windsor-Prinz Edward, des jüngsten Sohnes der Queen. Auf dem Bild war zu sehen, wie ein männlicher Kollege ihre Bluse hochzieht, um ihre nackte Brust zu entblößen. Sophie schien auf dem offensichtlich vor Jahren aufgenommenem privaten Schnappschuss zu grinsen. Britische Boulevardmedien sind zwar dafür bekannt in Sachen Wahrung der Persönlichkeitsrechte niedrige Standards zu haben. Aber mit der Veröffentlichung dieses delikaten Fotos war die Zeitung definitiv zu weit gegangen.