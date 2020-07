Frauke Ludowig macht gerade Urlaub in Frankreich – und versorgt ihre Instagram-Follower regelmäßig mit Schnappschüssen. Mal im Bikini am Strand, mal im Sommerkleid auf der Terrasse. Ihren Fans gefällt der Urlaubscontent super, die meisten User wünschen der Moderatorin gute Erholung oder loben sie für die ansehnlichen Bilder.

Ein Posting löst allerdings Spekulationen bei einigen Instagram-Nutzern aus. Darauf sieht man die 56-Jährige in einem roten Badeanzug auf der Terrasse. Entspannt sitzt sie mit Sonnenbrille im Sessel, hat ein Getränk in der Hand. Die Aufmerksamkeit ihrer Follower ist aber auf etwas anderes gerichtet: Frauke Ludowigs Beine und Zehen. Die wirken für manche Nutzer ungewöhnlich lang. Die Moderatorin muss sich unter dem Posting nicht nur fiese Kommentare zur Form ihrer Zehen anhören, es werden auch Vorwürfe laut, sie habe ein wenig nachgeholfen.

Frauke Ludowig wehrt sich lässig gegen die Vorwürfe

"Warum muss immer alles bearbeitet werden? Die Beine wirken unnatürlich lang. Du bist doch eine attraktive Frau. Aber deine Zehen hast du entstellt mit deiner Fotobearbeitung", unterstellt ihr ein Fan. Doch das lässt die "RTL Exclusiv"-Moderatorin nicht auf sich sitzen und kontert: "Ich habe nichts bearbeitet. Und würde es auch nicht tun. Sonst hätte ich die Füße ja wohl verschönert, oder?", fragt sie souverän zurück – und ließ den Follower verstummen.

Auch unter ihrem neuesten Beitrag richtet sich Ludowig an ihre Kritiker und schreibt vorsichtshalber in die Bildunterschrift: "So ihr Lieben, dass ich euch so mit meinem letzten Foto erfreuen konnte, macht mich wirklich glücklich. Und schwupps ist hier das nächste. Auch dieses, wie das vorherige, nicht bearbeitet. Irgendwelche Beanstandungen? Füße vorsichtshalber unter Wasser", erklärt sie mit einem lachenden Emoji dahinter. Die Moderatorin nimmt die Vorwürfe offenbar mit Humor.

Zusätzlich zeigte die 56-Jährige in ihren Instagram-Stories ihre Zehen, um zu beweisen, dass sie tatsächlich so aussehen wie auf dem diskutierten Foto. RTL-Kollegin Annett Möller findet die Taktik, in Zukunft die Füße etwas mehr zu verstecken, allerdings gut: "Besser ist es! Sonst bist du bald nur noch von Fußfreunden umgeben", kommentiert sie unter dem neuesten Bild.

Verwendete Quelle: Instagram Frauke Ludowig