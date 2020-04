Der US-Rapper Fred the Godson ist im Alter von nur 35 Jahren an seiner Covid-19-Erkrankung verstorben. Das berichtet das US-Portal "TMZ" unter Berufung auf ihm nahestehende Personen. Demnach verstarb der Musiker am Donnerstag im New Yorker Krankenhaus Mount Sinai aufgrund von Komplikationen im Zusammenhang mit seiner Coronavirus-Infektion. Die Nachricht seines Todes überrascht, nachdem seine Ehefrau erst kurz zuvor bekannt gab, dass sich sein Zustand verbessere.

Der aus dem New Yorker Stadteil The Bronx stammende Rapper gab seine Covid-19-Erkrankung selbst mit einem Bild auf Instagram am 6. April bekannt. Darauf ist Fred the Godson bereits in der Klinik zu sehen, wie er Sauerstoff verabreicht bekommt. Dazu schrieb er: "Ich bin hier mit diesem Covid-19-Mist. Bitte schließt mich in eure Gebete ein." Fred the Godson hinterlässt neben seiner Ehefrau auch zwei kleine Töchter.