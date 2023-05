Mit seinen 91 Jahren hat der Schlagersänger Freddy Quinn am Dienstag seine Partnerin Rosi in Hamburg geheiratet.

Anfang April kündigte er an, dass er mit 91 Jahren noch einmal heiraten wird. Jetzt hat Freddy Quinn seine Worte in die Tat umgesetzt und seiner Partnerin Rosi (64) am Dienstag in Hamburg das Jawort gegeben. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Fotos zeigen das strahlende Brautpaar bei seiner standesamtlichen Trauung.

Rosi wählte für ihren großen Tag ein cremeweißes Seidenkleid mit leichtem Carmen-Ausschnitt. Die Robe hat sie laut dem Boulevardblatt selbst entworfen und vom Gewandmeister Eickmans schneidern lassen. Der österreichische Schlagerstar erschien in einem schicken Anzug mit dazu passender Weste, weißem Hemd und einer gemusterten, bunten Fliege.

"Hochzeitsnacht gemütlich vor dem Fernseher"

Die Flitterwochen fallen bei den beiden allerdings aus. "Bei uns zieht wieder Alltag ein. Wir kennen uns so lange. Unsere Hochzeitsnacht feiern wir gemütlich vor dem Fernseher", erzählte Rosi der Zeitung im Anschluss.

Seit zehn Jahren sind die beiden in einer Beziehung. Zuvor waren Quinn und seine Rosi schon mehr als 30 Jahre eng befreundet. Für den Schlagersänger ist es die zweite Ehe.