Der deutsche Journalist und langjährige Intendant des Westdeutschen Rundfunks (WDR), Fritz Pleitgen (82), ist an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt. Das teilte die Deutsche Krebshilfe am heutigen Dienstag mit. Pleitgen sei bereits vor zehn Tagen in Heidelberg operiert worden. Der 82-Jährige gibt sich zuversichtlich.

Tumor früh entdeckt

"Ich bin sehr zuversichtlich, da der Tumor in einem frühen Stadium entdeckt wurde und operabel war", erklärt Pleitgen, der seit März 2011 Präsident der Deutschen Krebshilfe ist, in einer Mitteilung. "Meine eigene Situation macht mir aber auch mehr als deutlich, wie wichtig es ist, Krebserkrankungen früh zu erkennen." Gleichzeitig bittet Pleitgen darum, ihm Zeit für seine Genesung zu geben und von weiteren Fragen an ihn oder die Deutsche Krebshilfe abzusehen - auch im Sinne seiner Familie.

Die Stiftung Deutsche Krebshilfe ist eine gemeinnützige Organisation, die im September 1974 von Dr. Mildred Scheel gegründet wurde. Gefördert werden unter anderem allerhand Projekte rund um Vorsorge, Früherkennung, Diagnose, Therapie und Nachsorge bei Krebserkrankungen.