Schauspieler Fritz Wepper schließt eine Rückkehr vor die TV-Kamera aus. Sein neues Buch ist "sein Vermächtnis", sagt seine Frau.

Schauspieler Fritz Wepper (82) und seine Ehefrau Susanne Kellermann (49) haben zusammen ein Buch geschrieben. "Nur mit Hund bin ich ein Mensch" erscheint am 17. Oktober im Goldegg-Verlag. Hinter diesem Werk steckt allerdings mehr, als eine bloße Liebeserklärung an die Vierbeiner, die zumindest ihn schon seine Leben lang begleiten. "Dieses Buch wird sein allerletztes Projekt sein. Das hat Fritz ganz klar gesagt. Sein Vermächtnis. Es ist das, was er hinterlassen möchte", sagt sie im Doppelinterview mit der "Bild am Sonntag".

Das bedeutet aber offenbar auch, dass der beliebte ehemalige "Um Himmels Willen"-Star nicht mehr vor einer TV-Kamera stehen wird. "Das habe ich abgeschlossen", bestätigt Fritz Wepper den Abschied von seinem Beruf in dem Gespräch.

Mit seinen geliebten Hunden hat der Schauspieler zwar nicht abgeschlossen. Nach dem Tod seines Lieblings Aron im Mai 2021 kam aber noch kein neuer Hund in die Familie. Und dass hat einen guten Grund: "Momentan ist es erst mal wichtig, dass ich wieder richtig ohne Krücken laufen kann, aber ich hoffe, dass ich bald wieder auf den Beinen bin", gibt sich Wepper zuversichtlich. Das dürfte seine Frau, die sich im Interview ohnehin als Katzenmensch geoutet hat, ähnlich sehen.

Langer Kampf gegen den Krebs

Fritz Wepper hat schwere Zeiten hinter sich. Eingeschläfert werden musste sein letzter Hund, als er im Krankenhaus gegen eine Krebserkrankung ankämpfte. Anfang 2021 musste er sich einer Tumor-OP unterziehen, es folgten fünf Monate Intensivstation. Im Sommer kam er in eine Rehaklinik an den Tegernsee bei München. Im Juni 2022 erzählte der Münchner über seine Rückkehr zur Familie nach 15 Monaten in Klinik und Reha. "Ich musste mich kurz neu orientieren und fühlte mich sofort wieder pudelwohl daheim bei meinen Lieben", erklärt er im Interview mit dem Boulevardblatt.

Fritz Wepper und Susanne Kellermann sind seit 2020 verheiratet, sind aber on/off schon wesentlich länger zusammen. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter, die 2011 auf die Welt gekommen ist. Aus seiner ersten Ehe (1979-2019) mit Angela von Morgen (1942-2019) stammt Tochter Sophie Wepper (41).