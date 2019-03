Schauspieler Fritz Wepper (77) hat Anfang des Jahres überraschend seine langjährige Ehefrau, Angela Wepper (1942-2019), verloren. "Ich vermisse meine Frau sehr. Es wird nie mehr dieses Alltägliche, Normale geben, das miteinander Reden, sich in die Augen sehen. Das ist eine bittere Erkenntnis, ein sehr großer Schmerz", beschreibt der Münchner Künstler im Interview mit dem Magazin "Bunte" seinen aktuellen Seelenzustand. Jeder, der einen geliebten Menschen verloren hat, wisse, wovon er rede. An ihrem Grab in Schlitz sei er seit der Beerdigung schon "mehrmals" gewesen.

Was hilft ihm bei der Trauer?

In dieser schweren Trauerzeit helfen Wepper die Natur, das Reisen und die Meditation, wie er sagt. "In der Natur zu sein, hilft mir immer." Damit meint er unter anderem das "Fliegenfischen an der Traun" mit seinem Bruder, Schauspieler Elmar Wepper (74, "Kirschblüten & Dämonen"). "Mit meinem Bruder zusammen zu sein, ist für mich wirklich wichtig und immer auch sehr tröstlich."

Gleiches erhofft er sich von der geplanten Reise zum "Hochseefischen", die er "seit 20 Jahren einmal im Jahr" macht. Dieses Mal geht es nach Curacao in die Karibik. Gerade erst war er "eine Woche in Florida, um mal zur Ruhe zu kommen und meinen Gedanken nachzuhängen". Solche Reisen helfen ihm jetzt, wie er sagt. Aber auch die Meditation sei sehr wichtig für ihn. Es gebe viele Optionen, zu innerer Ruhe und Gelassenheit zu finden. "Bei mir sind es Fischen und Zen-Meditation", so Wepper.

Angela Wepper starb am 11. Januar an den Folgen eines Hirnschlags. Sie wurde 76 Jahre alt. Angela und Fritz Wepper waren seit 1979 verheiratet und haben eine gemeinsame Tochter, Schauspielerin Sophie Wepper (37). Der Schauspieler hat zudem noch eine weitere, siebenjährige Tochter. Am kommenden Dienstag startet die neue Staffel seiner Erfolgsserie "Um Himmels Willen" (Das Erste), Ende April beginnen die Dreharbeiten zur 19. Staffel...