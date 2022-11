8. November 2022

Fürst Albert zeigt sich mit seinen erwachsenen, unehelichen Kindern

Es ist eine seltene Aufnahme, die dieser Tage in New York entstand. Fürst Albert zeigt sich mit seinen unehelichen Kindern, Jazmin Grace Grimaldi, 30 Jahre alt, und Alexandre Grimaldi-Coste, 19 Jahre alt, für ein Familienfoto. Aufgenommen wurde das Bild offenbar von der Ex-Geliebten des Fürsten, Nicole Coste. Fürst Albert soll die ehemalige Stewardess im Jahr 1997 auf einem Flug kennengelernt haben. Zu dem Foto schrieb Coste "Väterlicher König, New York". Fürstin Charlène war zwar mit ihrem Gatten in New York, da sie wenige Tage vorher die "Princess Grace"-Preisverleihung gemeinsam besucht hatten, schien aber an dem Treffen mit den Kindern des Fürsten nicht teilgenommen zu haben.





Mehr