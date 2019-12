Fürst Albert II. von Monaco (61) und seine Ehefrau, Fürstin Charlène (41), haben ein neues Familienporträt auf Facebook veröffentlicht. Darauf stehen sie zusammen mit ihren Zwillingen, Gabriella und Jacques von Monaco (4), vor dem Landeswappen des Fürstentums mit dem Motto "Deo Juvante" ("Mit Gottes Hilfe"). Wie im Kommentar zum Post zu lesen ist, wird das Bild ab Mittwoch (4.12.) in den Souvenirläden des Fürstentums verkauft. "Der Erlös wird an humanitäre Einrichtungen im Fürstentum gespendet", heißt es weiter.

Erst vor wenigen Tagen hatten die Grimaldis anlässlich des Nationalfeiertages (19. November) ein erweitertes Familienfoto auf Facebook gepostet. Auf dem Bild sitzt die Fürstenfamilie im Palast auf einem Sofa - der kleine Erbprinz Jacques dabei erstmals in Uniform. Umringt sind die vier von Alberts Schwestern, Prinzessin Caroline von Hannover (62) und Prinzessin Stéphanie von Monaco (54), samt einigen ihrer Kinder und Enkelkinder.

Gibt es auch ein Geburtstagsfoto?

Doch das war's womöglich noch nicht. Denn in Kürze, am 10. Dezember, feiern die Monaco-Zwillinge ihren 5. Geburtstag, was dem Palast abermals ein Foto wert sein könnte.

Die beiden kamen dreieinhalb Jahre nach der Trauung ihrer Eltern am 1. Juli 2011 zur Welt. Die ehemalige südafrikanische Profischwimmerin Charlene Wittstock und der Sohn von Fürst Rainier III. (1923-2005) und Fürstin Gracia Patricia (1929-1982) kennen sich seit den Olympischen Spielen 2000. Seit 2006 tauchte sie regelmäßig bei öffentlichen Terminen an seiner Seite auf. Am 23. Juni 2010 wurde die Verlobung bekanntgegeben.