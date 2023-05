Galadinner in Monte-Carlo: Fürstin Charlène von Monaco zeigt sich in Valentino-Robe

Formel-1-Grand-Prix Galadinner in Monte-Carlo: Fürstin Charlène von Monaco zeigt sich in Valentino-Robe

Elegant und mit neuer Haarfarbe: Charlène von Monaco hat mit Fürst Albert II. an einem besonderen Galadinner in Monte-Carlo teilgenommen.

Fürstin Charlène von Monaco, 45, hat einen eleganten Auftritt hingelegt. Gemeinsam mit Ehemann Fürst Albert II., 65, besuchte sie am vergangenen Sonntagabend das Galadinner zum Formel-1-Grand-Prix in Monte-Carlo. Zu einer bodenlangen, schwarz-weißen One-Shoulder-Robe von Valentino kombinierte die 45-Jährige auffälligen Schmuck, darunter Diamantohrhänger und ein funkelnder Armreif.

Glamouröses Make-up mit zartem Rouge und nudefarbenem Gloss sowie schwarz lackierte Nägel rundeten den Look ab. Fürst Albert machte in einem Smoking eine elegante Figur, als er mit seiner Frau für die Fotografen posierte. Das Paar ließ sich unter anderem mit Monaco-GP-Sieger Max Verstappen, 25, und Partnerin Kelly Piquet, 34, ablichten.

Robe in Regenbogen-Optik

Besonders auffällig war die neue Haarfarbe der Fürstin, mit der sie sich an dem Tag bereits beim Motorsport-Event gezeigt hatte. Ihren Kurzhaarschnitt trägt sie nun in einem Kastanienbraun. Auf der Tribüne der Formel-1-Veranstaltung zeigte sie sich zudem in einem ärmellosen, bodenlangen Kleid in dunklem Blau, das mit Streifen in Regenbogenfarben an der Vorderseite der Robe eine besondere Optik verlieh, wie Bilder auf dem offiziellen Instagram-Kanal des Fürstentums zeigen. Darauf sind auch die Kinder des Fürstenpaares, die Zwillinge Jacques und Gabriella von Monaco, 8, zu sehen, die ihre Eltern offenbar zum Grand-Prix begleiteten.