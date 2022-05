Lange war sie aus dem Rampenlicht verschwunden, nun hat sich Fürstin Charlène erneut auf einer Bühne gezeigt: Sie verlieh einen Preis bei der Fashion Week in Monte Carlo - und brachte sogar Tochter Gabriella mit.

Es sind berührende Bilder: Lächelnd und Arm in Arm posierten am Dienstagabend in Monte Carlo Fürstin Charlène und ihre Tochter Gabriella für die Kameras. Die beiden besuchten gemeinsam eine Preisverleihung im Rahmen der Fashion Week in Monaco, hatten sich in edlen Roben rausgeputzt. Für die siebenjährige Prinzessin ist der Auftritt gleich doppelt aufregend: Es ist ihr erstes offizielles Event und endlich ist auch ihre Mutter wieder mit dabei.

Charlène ist erst seit Mitte März wieder zuhause im Palast. Monatelang war sie krank in Südafrika, kam Ende November zurück und musste sich dann in eine Privatklinik in der Schweiz begeben. Keine leichte Zeit für die monegassische Fürstenfamilie, vor allem für die Kinder Jaquces und Gabriella.

Es ist erst der zweite Auftritt für Fürstin Charlène

"Ich fühle mich gelassener", sagte die Fürstin nun bei der Fashion Week im Gespräch mit "Nice Matin". Ihr Gesundheitszustand sei jedoch noch immer fragil, sie wolle nicht zu schnell gehen. "Der Weg war lang, schwierig und so schmerzhaft", so Charlène. Ihre Gesundheit hat in der Vergangenheit für zahlreiche Spekulationen gesorgt, auch ihre Ehe zu Fürst Albert wurde in Frage gestellt. Auf die Gerüchte angesprochen antwortete sie: "Wir sind Menschen, wie alle anderen auch, und haben Gefühle und Schwächen - nur dass unsere Familie den Medien ausgesetzt ist und die kleinste Schwäche ausgenutzt wird." Albert habe sich sehr für sie und ihre Familie eingesetzt, sie hätten gemeinsam über die bösartigen Artikel gesprochen.

Frau von Fürst Albert Radikaler Schnitt: Charlène von Monaco überrascht mit neuer Frisur 1 von 15 Zurück Weiter Zurück Weiter Ja, das ist Fürstin Charlène von Monaco. Die Ehefrau von Fürst Albert überraschte bei einem Auftritt im Palast von Monaco mit einer neuen Frisur. Da gerieten die Weihnachtsgeschenke, die die 42-Jährige verteilte, komplett zur Nebensache. Mehr

Auch auf Instagram meldete sich die Fürstin zur Wort. Dort postete sie ein Foto, das sie kuschelnd mit Gabriella zeigt, dazu schrieb sie: "Ich habe jeden Moment genossen bei der Vorbereitung meiner Prinzessin für ihr erstes offizielles Event. Wir freuen uns auf einen tollen Abend bei den Fashion Awards." Die beiden betraten dort gemeinsam die Bühne und verliehen einen Preis. "Sie war überhaupt nicht nervös, eher amüsiert", erzählte Charlène später über ihre Tochter.

Erst Anfang Mai hatte sich die Fürstin erstmals wieder in der Öffentlichkeit mit ihrer Familie gezeigt. Damals besuchte sie die Formel-E-Weltmeisterschaft in Monaco.