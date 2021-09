In der Klinik radelt er schon wieder

Fußball-Legende Pelé hat nach wie vor mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Doch der neueste Post aus dem Krankenhaus macht Hoffnung.

Die brasilianische Fußball-Legende Pelé (80) meldet sich erneut aus der Klinik. In dem Clip, den er auf Instagram veröffentlicht hat, ist zu sehen, wie er auf einem Trainingsgerät radelt. Eifrig angespornt wird er dabei von zwei Krankenpflegern. Pelé ist trotz der Anstrengung noch zum Scherzen zumute. Er tritt in die Pedale und bewegt weitere Kurbeln mit den Händen. Irgendwann blickt er in die Kamera und streckt frech die Zunge heraus.

Sein Kommentar zum mit Musik unterlegten Clip: "Freunde, ich sende dieses Video, das meine Frau heute gemacht hat, um meine Freude mit euch zu teilen. Ich bin von Zuneigung und Aufmunterung umgeben und fühle mich jeden Tag ein bisschen besser." "Wenn ich so weiter radele, bin ich bald wieder in Santos, meint ihr nicht auch?", scherzt er weiter.

Fragile Gesundheit

Vor drei Wochen war dem dreimaligen Weltmeister ein Tumor am Dickdarm entfernt worden, den Ärzte im Hospital Albert Einstein in Sao Paulo zuvor bei einer Routineuntersuchung entdeckt hatten. Nach der Operation war Pelé zunächst auf der Intensivstation behandelt worden.

Pelés Gesundheit sorgte in den vergangenen Jahren des öfteren für Schlagzeilen. Der brasilianische Rekordtorschütze musste sich mehreren Hüftoperationen unterziehen, hatte Probleme an der Wirbelsäule und am Knie. Bei einigen öffentlichen Auftritten nutzte er zudem einen Rollstuhl oder Rollator.