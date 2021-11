Sehen Sie Im Video: Fußball-Schiedsrichterin fordert mehr Respekt: "Nicht das Geschlecht, sondern die Leistung entscheidet"













Hallo, mein Name ist Bibiana Steinhaus-Webb. Ich bin Polizeibeamtin. Aber sehr wahrscheinlich kennt Ihr mich eher als Fußball-Schiedsrichterin.

Schon als junges Mädchen habe ich mein Herz an den Fußball verloren, spielte selbst. Dann ließ ich mich zur Schiedsrichterin ausbilden. Für mich persönlich eine der besten Entscheidungen. Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, Olympia. Die größten Sportereignisse durfte ich als Schiedsrichterin hautnah in den tollsten Stadien dieser Welt miterleben.

Ihr könnt es Euch bestimmt vorstellen: es war nicht immer leicht, sich als Frau zwischen 22 Spielern zu behaupten. Wer bereit ist sich der Herausforderung zu stellen, Entscheidungen zu treffen, der bietet auch Angriffsfläche. Einige meiner Schiedsrichter-Kollegen sind immer wieder Hass-Kommentaren und Schmähungen ausgesetzt. Dabei setzen wir uns doch für den fairen Umgang miteinander ein. So, wie es zum Beispiel auch bei Polizei, Ordnungsdiensten oder im Rettungswesen der Fall ist.

Menschen, die sich für andere einsetzen, haben Respekt verdient. Begegnen wir einander mit Respekt. So wie es die Spieler und ich auf dem Platz getan haben. Nicht OBWOHL ich eine Frau bin und nicht WEIL ich eine Frau bin. Sondern, weil wir uns gleichermaßen fair und auf Augenhöhe begegnet sind. Verantwortung kennt kein Geschlecht.

Ihr könnt das auch! Auch Ihr könnt Euch in allen Bereichen, auch in vermeintlich männerdominierten Branchen durchsetzen. Nicht das Geschlecht, sondern die Leistung entscheidet. Der Fußball ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. In der Gesellschaft seinen Platz einzunehmen, liegt an jeder einzelnen von uns. Das geht nur miteinander und im Dialog.

Seid mutig! Wählt Eure Trikots eine Nummer größer. Ich bin sicher: Auch Ihr werdet da reinwachsen.

