Am 14. Juni 2018 beginnt die Fußball-WM in Russland. Für Deutschland ist die Mission klar. Nach dem Triumph von 2014 will die Mannschaft den Titel verteidigen. Für sechs Spieler aus dem aktuellen Kader ist es bereits die dritte WM. Torwart Manuel Neuer spielte 2010 seine erste WM. 2014 wurde er Weltmeister. Inzwischen ist Neuer Kapitän. Thomas Müller gehörte 2010 zu den Newcomern. Mittlerweile ist der Weltmeister Stammspieler. 2010 war Toni Kroos erst 20 Jahre alt. Vier Jahre später wurde er Weltmeister. Inzwischen ist er der Chef im Mittelfeld. Seine dritte WM spielt auch Jérôme Boateng. Die Frisur des 29-Jährigen hat sich verändert - im WM-Kader ist er eine starke Konstante. Mesut Özil war 2010 schon dabei und wurde 2014 Weltmeister. Auch 2018 gehört er zum deutschen Kader. Sami Khedira ist inzwischen 31 Jahre. Die WM in Russland ist seine dritte - und eventuell auch seine letzte. Fehlt noch einer? Na klar, Jogi Löw! Er wurde 2006 Bundestrainer und hat einen Vertrag bis 2022. In Russland ist die deutsche Nationalmannschaft schon. Das erste Spiel findet am 17. Juni statt.