Schockierende Nachrichten für den Fußballprofi Kai Brünker: Sein vermisster Vater Dirk Brünker ist wahrscheinlich tot aufgefunden worden.

Seit Weihnachten fehlt von dem Vater des Magdeburger Fußballprofis Kai Brünker (28) jede Spur. Jetzt herrscht offenbar traurige Gewissheit. Laut eines Polizeiberichts ist am Donnerstagmittag (9. März) eine Leiche in der Brigach in Donaueschingen geborgen worden. Demnach deutet vieles daraufhin, dass es sich dabei um den vermissten Dirk Brünker aus Villingen handelt. Medienberichten zufolge wurden entsprechende Ausweispapiere bei der leblosen Person gefunden, auch die Kleidung soll auf die Beschreibung passen. Eine Obduktion soll nun weitere Ergebnisse liefern.

Weiter heißt es in der Mitteilung, dass Spaziergänger die leblose Person am Donnerstag gegen 12 Uhr mittags im Wasser entdeckt und anschließend die Feuerwehr verständigt haben. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Seit Weihnachten wird Dirk Brünker vermisst

Dirk Brünker wird seit dem 23.12.2022 vermisst. Einen Tag vor Weihnachten soll er Berichten zufolge eine Kneipe besucht haben. Seither fehlte von ihm jede Spur. Sein Sohn Kai Brünker berichtete im Dezember auf Instagram von einer Suchaktion im Dezember und bat um Hinweise zu seinem verschwundenen Vater.

Kai Brünker spielt seit 2020 für den 1. FC Magdeburg in der 2. Fußball-Bundesliga.