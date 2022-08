Dass Gabbie Hanna ihre Fans und Follower mit in ihren Alltag nimmt, ist eigentlich normal. Doch seit einigen Tagen postet die Influencerin so viel und solch wirre Videos, dass sich ihre Anhänger große Sorgen machen.

Mehr als sieben Millionen Menschen folgen Gabbie Hanna bei Tik Tok. Seit einigen Tagen bekommen sie live mit, wie die Influencerin abzustürzen scheint. Allein am Mittwoch postete Hanna mehr als 100 Videos, in denen sie wirr vor sich hin spricht.

Unter anderem erzählt die in Los Angeles lebende Videoproduzentin, sie sei von Gott zur Erde geschickt worden. Nicht die einzige wirre Botschaft. Fans sorgten sich so sehr um Hanna, dass sie die Polizei anriefen, damit die nach ihr sehen.

Tik Tok-Star Gabbie Hanna postet wirre Videos

Die LAPD ließ laut "TMZ" verlautbaren, Hanna stelle "weder für sich noch für andere eine Bedrohung dar" und ließ sie weiterhin alleine in ihrem Zuhause. Der Tik-Tok-Star stellte den Besuch allerdings gänzlich anders dar.

In Videos beschrieb sie, wie die Polizei in ihr Haus eingedrungen sei. "Ich wurde von fünf Beamten in Handschellen abgeführt und festgehalten, die durch die Hintertür in mein Haus eindrangen, weil ich meine Rede- und Religionsfreiheit ausübte. Dann schickten sie zwei psychologische Gutachter, die mich fast in ein Krankenhaus geschleppt hätten, aber zum Glück bin ich klug, gebildet, freundlich und mutig", sagte Hanna. Außerdem beschrieb sie angebliche Drohungen seitens der Polizei.

Fans sorgen sich

In einem anderen Tik-Tok-Video erzählte die 31-Jährige, die auch als Musikerin Erfolge gefeiert hat, dass ein ihr fremder Mann vor ihrem Haus aufgetaucht sei und ihre Toilette benutzen wollte. Ein Freund habe ihr anschließend eine SMS geschickt und sie darum gebeten, den Mann nicht in ihr Haus zu lassen. Hanna dokumentierte auch diese Sorge in einem Video und schrieb dazu: "Wenn er mich angreifen wollte, dann danke ich dir, mein Gott, dass du mir die Ehre gegeben hast, die Kugel zu fangen. Mein Glaube an Dich, mein Herr, ist der Grund, warum ich immer freundlich zu einem Fremden sein werde."

In der Vergangenheit hatte Gabbie Hanna verraten, dass sie unter einer bipolaren Störung leide.

Quelle: "TMZ"