Gabriel Guevara wurde in Venedig verhaftet. Grund sei ein angeblicher sexueller Übergriff, der sich in Frankreich zugetragen haben soll.

Der spanische Schauspieler Gabriel Guevara (22) ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge in Venedig verhaftet worden. Gegen den Star aus der Amazon-Filmreihe "Culpa Mia" sei demnach bei dessen Ankunft ein internationaler Haftbefehl wegen eines angeblichen sexuellen Übergriffs in Frankreich vollstreckt worden, berichtet unter anderem die US-Branchenseite "The Hollywood Reporter".

Laut des Berichts trug sich die Verhaftung bereits am 2. September zu, also am vergangenen Samstag. Am darauffolgenden Sonntag hätte Guevara eigentlich einen Preis beim parallel zu den Filmfestspielen von Venedig laufenden Festival Filming Italy in Empfang nehmen sollen - der 22-Jährige war dort als bester Nachwuchsschauspieler auserkoren worden. Als Folge der schweren Vorwürfe sowie der Verhaftung sei die Vergabe jedoch abgesagt worden. Es habe sich bei dieser Entscheidung um eine "vorsorgliche Maßnahme" gehandelt, werden die Veranstalter zitiert. Genaue Details bezüglich der Verhaftung, einer etwaigen Auslieferung sowie der genauen Vorwürfe gebe es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.

Festival distanziert sich

Über den offiziellen X-Account der Filmfestspiele von Venedig findet sich zu dem Sachverhalt ein Statement. Darin heißt es, man "möchte gerne klarstellen, dass die Anwesenheit in Venedig des spanischen Schauspielers Gabriel Guevara, der sich laut einiger Presseseiten derzeit in Haft befindet, nicht mit einer Tätigkeit oder Produktion der 80. Internationalen Filmfestspiele von Venedig in Verbindung steht".

Die Karriere von Guevara Begann im Jahr 2018 dank der spanischen Teenager-Serie "Skam España". In diesem Jahr feierte er mit dem Film "Culpa Mia - Meine Schuld" (Englischer Titel: "My Fault") den internationalen Durchbruch. Zu dem Streifen, der auf einem gleichnamigen Roman basiert, sind noch zwei Fortsetzungen geplant: Bei "Your Fault" und "Our Fault" hatte vor wenigen Tagen die Produktion begonnen, wie der spanische Instagram-Account von Amazon Prime Video erst Ende August mitteilte.