Mit einer Geste kann man viel verändern: Gal Gadot (33, "Justice League") ist nun nicht nur im Film in ihre Rolle der "Wonder Woman" geschlüpft, sondern auch im echten Leben - und das, um Gutes zu tun. In voller Superhelden-Montur besuchte sie kürzlich ein Kinderkrankenhaus im kleinen US-Städtchen Falls Church.

Ein Herz für Kinder

"Danke Gal Gadot, dass Sie uns im Inova Health Children's Hospital besucht haben", erklärte einer der dort praktizierenden Ärzte via Twitter und postete ein Bild der Schauspielerin mit Mitarbeitern des Krankenhauses. "Sie sind eine wahrhaftige Wonder Woman", konnte er nur urteilen. "Die Kids haben es geliebt... genauso wie die Belegschaft." Ein Fan-Account für die für 2019 geplante Fortsetzung "Wonder Woman 1984" veröffentlichte weitere Bilder, auf denen Gadot unter anderem eine der kleinen Patientinnen auf dem Arm hält.