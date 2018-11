Ohne Frage weiß Gal Gadot (33) als Model und "Wonder Woman"-Darstellerin, wie man sich fit hält. Sie genießt aber offensichtlich auch die ruhigen Momente in ihrem Leben. Jetzt teilte sie ein Bild mit ihren fast 26 Millionen Followern bei Instagram, das sie offenbar bei Yoga-Übungen an einem Strand zeigt.

"Und atmen...", schreibt Gadot nur zu dem Bild und garniert den Post mit ein paar Emojis. Wo genau die Aufnahme entstanden ist, ist leider nicht bekannt. Die Schauspielerin teilt auf Instagram immer wieder Einblicke aus ihrem teils rigorosen Training. In Vorbereitung auf ihre Rolle als "Wonder Woman" trainierte Gadot bis zu sechs Stunden täglich. Davon verbrachte sie rund zwei Stunden im Fitnessstudio, zwei Stunden beim Kampftraining und zwei Stunden beim Reiten, wie sie 2017 in der US-Talkshow "Live with Kelly & Ryan" verriet.