Gal Gadot erwartet ihr drittes Kind. Jetzt hat die Schauspielerin das Geschlecht ihres Babys verraten.

Gal Gadot (35, "Wonder Woman") und ihr Ehemann, der niederländische Unternehmer Yaron Versano (46), erwarten derzeit Kind Nummer drei. In der Show "Live with Kelly and Ryan" hat die "Wonder Woman"-Darstellerin nun verraten, ob sich ihre beiden Töchter auf einen Bruder oder eine Schwester freuen dürfen.

"Es ist Baby Girl Nummer drei", erklärte Gadot den Hosts der Show, Kelly Ripa (50) und Ryan Seacrest (46). "Ja, wir bleiben bei dem, was wir kennen", witzelte die Schauspielerin weiter. Dass sie und ihr Ehemann erneut Eltern werden, verriet die 35-Jährige Anfang März bei Instagram. Zu einem Familienbild, auf dem Varsano und die beiden Töchter Maya (4) und Alma (9) jeweils eine Hand auf ihren bereits gewölbten Bauch gelegt haben, schrieb Gadot: "Es ist wieder so weit." Seit 2008 ist das Paar verheiratet.