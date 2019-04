"Du weißt nichts, Jon Schnee" - diesen Satz kennen selbst Menschen, die mit "Game of Thrones" nicht am Hut haben. Von Wildling Ygritte muss sich der gleichnamige Held immer wieder anhören, wie wenig er vom Leben versteht. Und selbst auf ihrer Hochzeit waren Darsteller Kit Harington und Rose Leslie nicht davor sicher.

Jon-Schnee-Darsteller Harington ist von dem ikonischen Satz mittlerweile mächtig genervt. "Ich hasse ihn", verriet er in einem Interview in der Lateshow von Jimmy Fallon am Donnerstag. Ständig würden ihm Leute den Satz hinterherrufen. Dass er und Ygritte-Darstellerin Rose Leslie seit der Serie auch im echten Leben ein Paar sind, macht die Sache nicht besser. "Wir werden doppelt angeschrien", klagt Harington sein Leid.

Späße bei der Hochzeit

Selbst auf ihrer Hochzeit waren sie nicht davor sicher, an Jon Schnees Unwissenheit erinnert zu werden. "Mein Bruder schaffte es, ihn in seiner Trauzeugen-Rede unterzubringen", berichtet der dabei wenig begeistert aussehende Harington. "Dazu sind Brüder da", feixt daraufhin Fallon. "Es war eigentlich ganz süß", muss Harington dann zugeben.

Und tatsächlich fiel Ygrittes Schwager wenigstens eine schöne Variante ein, das Brautpaar zu foppen. "Er sagte: 'Wenn man sich die Frau anschaut, die du heiratest, scheinst du wenigstens etwas zu wissen, Jon Schnee.' Es war wirklich süß", berichtet Harington. "Gut gemacht, Bruder", lobt Fallon vor dem jubelnden Publikum in die Kamera.

Verkleidet als Jon Schnee

Eine weitere witzige Anekdote im Interview: Harington ging einmal als Jon Schnee auf eine Party - weil das Motto schlechter Geschmack war. Leider nahm im keiner ab, dass er sich deswegen für einen Auftritt in seiner Durchbruch-Rolle entschieden hatte. Das Kostüm besorgte er sich zudem bei einem Verkleidungs-Laden - wo er natürlich erkannt wurde. Entsprechend merkwürdig fanden die Verkäufer es, Jon Schnee seine eigene Kleidung zu verkaufen.

Haringtons Auftritt ist Teil einer gigantischen Promo-Offensive. Am 14. April geht der Serien-Hit in die achte und letzte Staffel. Zwei Jahre fieberten die Fans neuen Folgen von "Game of Thrones entgegen.

