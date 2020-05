Am Abend des 19. Mai 2019 war es so weit: Die sechste und letzte Folge der achten und finalen Staffel der Hitserie "Game of Thrones" flimmerte über die Bildschirme. Über 13,6 Millionen Menschen schalteten beim US-Sender HBO ein, so viele wie nie zuvor. Über das Ende scheiden sich bis heute die Geister. Viele Fans sind bitter enttäuscht, es hagelte Kritik und Shitstorms im Netz. Ein anderer Teil der Anhängerschaft kann mit dem Finale leben. So viel steht fest: Der Hype um die Schauspieler hätte 2019 nicht größer sein können. Doch wie sieht es ein Jahr danach aus? Wie steht es um die Karrieren der Serien-Stars heute?

Kit Harington

Kit Harington (33) hat als Jon Schnee einiges durchgemacht. Sogar von den Toten ist er in der Serie auferstanden. Nach dem Ende von "Game of Thrones" verabschiedete er sich von seiner berühmten Frisur und nahm sich eine längere Auszeit. Der gebürtige Brite zog sich in eine Wellness-Klinik zurück, "um an einigen persönlichen Themen zu arbeiten", wie ein Sprecher Ende Mai 2019 dem "People"-Magazin bestätigte. Im August 2019 meldete er sich mit einem neuen Kinoprojekt zurück: Harington wird Teil des Marvel Cinematic Universe. In "The Eternals" spielt er Superheld Dane Whitman alias Black Knight. Der Film soll 2021 in die Kinos kommen.

Emilia Clarke

Daenerys Targaryen hat das Finale von "Game of Thrones" bekanntlich nicht überlebt. Schauspielerin Emilia Clarke (33) gönnte sich einen freien Sommer 2019 in der Natur, um die Schuhe der Mutter der Drachen abstreifen zu können. Ende des Jahres verzauberte sie schließlich in der romantischen Weihnachtskomödie "Last Christmas" als Kate, die als Weihnachtselfe verkleidet in einem Weihnachtsfachgeschäft arbeitet. Seit Ende Januar 2020 hat sie einen "neuen Mann" in ihrem Leben: Ted, einen niedlichen Welpen. In der Corona-Zeit hat Clarke zudem ein virtuelles Dinner verlost, um Spenden für Covid-19-Organisationen zu sammeln.

Peter Dinklage

Achtmal war Peter Dinklage (50) für seine Performance als Tyrion Lennister bei den Emmy Awards als bester Nebendarsteller in einer Dramaserie nominiert. Viermal setzte er sich in der Kategorie durch, das letzte Mal im September 2019. Im Jahr des "Game of Thrones"-Finales hörten Fans den kleinwüchsigen Dinklage zudem in der Originalfassung von "Angry Birds 2" und sahen ihn in "Zwischen zwei Farnen: Der Film" auf Netflix. Sechs neue Projekte sollen bei dem 50-Jährigen anstehen, die sich aber wohl durch die Corona-Krise verzögern, darunter zum Beispiel der Thriller "I Care a Lot" neben Rosamund Pike (41, "Gone Girl - Das perfekte Opfer").

Sophie Turner und Maisie Williams

Für Sophie Turner (24), die als Sansa Stark zur Königin des Nordens ernannt wurde, war 2019 einiges geboten. Im Mai heiratete sie nach den Billboard Music Awards spontan ihren Verlobten, US-Musiker Joe Jonas (30), in Las Vegas. Die große Hochzeitsfeier folgte Ende Juni in Frankreich. Derzeit halten sich Babygerüchte hartnäckig. Anfang Juni kam "X-Men: Dark Phoenix" mit Turner als titelgebender Mutant in die Kinos, doch dem Film fehlte es an Schlagkraft an den Kinokassen. Seit Frühjahr 2020 ist Turner beim neuen Streamingdienst Quibi in "Survive" zu sehen, in der Serie spielt sie eine depressive junge Frau, die mit dem Flugzeug abstürzt.

Maisie Williams (23) alias Arya Stark wartet weiter auf die Veröffentlichung des Films "New Mutants", der auf den "X-Men"-Comics basiert. Einst sollte der Film im April 2018 erscheinen, doch der Kinostart wurde immer wieder verschoben, zuletzt wegen der Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit. Der Thriller "The Owners" soll im Herbst 2020 rauskommen. In der schrägen Comedyserie "Two Weeks to Live", die noch 2020 bei Sky zu sehen sein soll, jagt sie den Mörder ihres Vaters. Zuletzt begeisterte Williams mit einer Spende in Höhe von 50.000 Pfund (rund 57.000 Euro) für ein Tierheim in Bristol, das wegen Corona in Notlage geraten war.

Lena Headey und Nikolaj Coster-Waldau

Lena Headey (46) und Nikolaj Coster-Waldau (49) starben als inzestuöses Geschwisterpaar Cersei und Jaime Lennister den gemeinsamen Serientod. Die beiden Schauspieler haben seit dem Ende der Serie vereinzelt in kleineren Produktionen mitgespielt. Headey war vorwiegend als Synchronsprecherin tätig. Doch vielleicht verschlägt es die Britin bald ins Superhelden-Milieu? "Deadpool"-Miterfinder Rob Liefeld (52) könnte sich Berichten zufolge die Cersei-Darstellerin für die Rolle von Wanda Wilson alias Lady Deadpool vorstellen.

Nikolaj Coster-Waldau gründete im Herbst 2019 seine eigene Produktionsfirma, Ill Kippers Productions, mit Joe Derrick und Jeff Chassen. Ende Februar 2020 wehrte sich der Schauspieler gegen falsche Berichte in seiner Heimat Dänemark, dass er gestorben sei. In einem Instagram-Video bezeichnete er diese Art Meldungen als "abscheulich".

Abschied, Coronavirus und Zuwachs

Anfang März 2020 verlor die "Game of Thrones"-Familie einen der ihren: Der gebürtige schwedische Schauspieler Max von Sydow (1929-2020) starb im Alter von 90 Jahren. In Staffel sechs von "Game of Thrones" übernahm er die Rolle des Dreiäugigen Raben. Für seine Performance wurde er 2016 für den Emmy als "Herausragender Gaststar in einer Dramaserie" nominiert. Die Trophäe durfte jedoch Hank Azaria (56) für seinen Auftritt in "Ray Donovan" mit nach Hause nehmen.

Mitte März 2020 wurde bekannt, dass Kristofer Hivju (41), bestens bekannt als Fanliebling Tormund Riesentod, positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Der gebürtige Norweger beruhigte seine Fans via Instagram: Er weise nur leichte Symptome auf. Mitte April teilte er ebenfalls via Instagram mit, dass er wieder vollständig gesund sei. Mehrere Wochen haben er und Ehefrau Gry Molvaer Hivju (49), die höchstwahrscheinlich auch infiziert war, in Quarantäne verbracht. Freiwillig hängten sie weitere Tage in Isolation dran, obwohl sie schon frei von Symptomen waren.

Familienzuwachs gibt es 2020 bei Hafthor Björnsson (31) alias Gregor Clegane, besser bekannt als "Der Berg", und seiner Ehefrau Kelsey Henson (30). Das Paar hat bereits im April 2020 via Instagram das Geschlecht verraten: Es wird ein Junge!