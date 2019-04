Er ist offiziell der stärkste Mann der Welt und auch in "Game of Thrones" macht er reihenweise die Leute platt: Der Isländer Hafþór Júlíus Björnsson ist mit seinen 2,06 Metern Körpergröße und einem Gewicht von 180 Kilogramm eine echte Erscheinung. In der HBO-Serie heißt Björnsson nur "Der Berg", häufig tritt er in Rüstung an der Seite von Cersei Lannister auf.

Um seine beeindruckende Statur zu bewahren, muss der 30-Jährige einiges tun. "Ich trainiere täglich. Ich kann 1000 Pfund heben und esse jeden Tag 10.000 Kalorien. Ich muss alle zwei Stunden essen, damit ich so aussehe wie ich aussehe", sagte Björnsson der amerikanischen Website "Page Six".

Fullscreen

"Wenn wir in den Supermarkt gehen, brauchen wir einen Truck"

Wie groß und massig der Schauspieler wirklich ist, wird immer dann besonders deutlich, wenn er in Begleitung seiner Frau Kelsey Henson erscheint. Das Paar besuchte vor wenigen Tagen die Premiere der finalen "Game of Thrones"-Staffel in New York. Er trug einen maßgeschneiderten Anzug, sie ein kleines Schwarzes. Henson ist nur 1,57 Meter groß und 53 Kilogramm leicht.

Dass ihr Mann nicht nur viele Gewichte stemmt, sondern auch viel futtert, nimmt sie mit Humor. "Er isst sehr viel. Wenn wir in den Supermarkt gehen, brauchen wir einen Truck, um nach Hause zu kommen. Aber das ist okay - er kann einen Truck mit seinen bloßen Händen ziehen", sagte die Kanadierin.

Björnsson hat dagegen ganz andere Sorgen. Wenn er fliegt, muss er stets Business Class buchen, da er schlichtweg zu breit ist für die schmalen Sitze der Economy Class. Aber dank des großen Erfolges von "Game of Thrones" dürfte das finanziell für ihn kein Problem sein.

Nach dem Ende der Serie will sich Björnsson allerdings wieder vermehrt auf seinen Sport konzentrieren. "Ich habe viele Angebote als Schauspieler zu arbeiten, aber ich trainiere gerade für einen Wettbewerb in England. 2018 wurde er erstmals zum "Stärksten Mann der Welt" gekürt und diesen Titel will er nun verteidigen.