Sehen Sie im Video: Gangsterrapper und Dudelsack – Snoop Dogg tanzt am Flughafen in Schottland zu einem seiner Hits.









Hip-Hop-Urgestein Snoop Dogg schwingt das Tanzbein.





Nach seiner Landung in Glasgow wird der Gangster-Rapper am Flughafen mit Musik empfangen.





Der Dudelsack-Spieler spielt – wie sollte es anders sein – "Still Dre", einen der größten Hits des Rappers.





Die vertrauten Klänge animieren den 51-Jährigen Hip-Hop-Veteranen zu einer kurzen Tanzeinlage.





Aus seiner Begeisterung macht der „Doggfather“ keinen Hehl.





Dudelsack-Spieler Ross Ainslie und der Rapper posieren im Anschluss für ein gemeinsames Foto.

