Garten, Kind, Geburtstag: Jude Law wird 48

Er ist seit mehr als 30 Jahren im Geschäft, und er hat eine große Familie: Jude Law feiert heute seinen 48. Geburtstag.

Am Anfang seiner Karriere hat der smarte Schauspieler mit seinem guten Aussehen gepunktet. In mehr als zwei Jahrzehnten aber hat Jude Law inzwischen zeigen können, was so alles in ihm steckt.

Ob Science Fiction, Drama oder romantische Komödie, ob als Action-Held, genialer Schriftsteller oder U-Boot-Kapitän, von «Contagion» zu «Sherlock Holmes»- der Brite hat viele Facetten.

Vor allem in der Weihnachtszeit kommt man an Jude Law, der heute 48 wird, nicht vorbei. Gehört doch die romantische Komödie «Liebe braucht keine Ferien» fest zum Weihnachts-Kanon der TV-Sender.

Und was hat Jude Law so während der Pandemie gemacht? Er habe viel Zeit in seinem Garten verbracht, erzählte der Schauspieler kürzlich in Jimmy Fallons «The Tonight Show». Und fügte lachend hinzu: «Oh, und außerdem haben wir ein Baby bekommen.»

Seit Mai 2019 ist Law in zweiter Ehe mit der Psychologin Phillipa Coan verheiratet. Es ist ihr erstes gemeinsames Kind. Es sei «wirklich wunderbar», während der Corona-Pandemie nun als Familie die gemeinsame Zeit miteinander zu genießen, sagte der Schauspieler. Weitere Angaben zum Baby machte er nicht. Aus früheren Beziehungen hat Law fünf weitere Kinder im Alter von 5 bis 23 Jahren.